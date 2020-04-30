Трамп предлагает лечить коронавирус препаратом против Эболы

Президент США Дональд Трамп, администрация которого хочет к концу 2020 года получить 100 млн доз вакцины от коронавируса, настаивает, чтобы управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов в Министерстве здравоохранения и социальных служб США как можно быстрее одобрило применение противовирусного препарата под название Remdesivir для лечения новой пневмонии.

Этом препарат разработан для лечения лихорадки Эбола.

"Мы хотим, чтобы все было безопасно, но мы хотели бы, чтобы все было одобрено очень быстро, особенно когда речь идет о препаратах, которые работают", — заявил Трамп.

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Remdesivir разработан в США компанией Gilead Sciences. Сообщалось, что эксперты планировали в апреле завершить клинические испытания лекарства на пациентах с коронавирусом.

Американские власти продолжает переговоры с Gilead Sciences, чтобы как можно скорее начать применение Remdesivir.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заметил, что применение данного препарата сокращает время восстановления больных на COVID-19.

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Так, пациенты, принимавшие Remdesivir, полностью выздоравливали за 11 дней, в то время как у больных, принимавших плацебо, на это уходило 15 дней. Исследования показывают, что блокировать вирус возможно с помощью лекарства".

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В компании, где разработали препарат, сообщили, что, если его применять на ранних стадиях заболевания коронавирусом, то он способствует более быстрому восстановлению пациентов. Положительный эффект от препарата не менялся в зависимости от продолжительности его приема.

Но ранее Financial Times сообщила о том, что Remdesivir провалил клинические испытания по информации ВОЗ.

Ранее сообщалось, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин, в поддержку которого, высказывался президент США Дональд Трамп, неэффективен при лечении COVID-19.

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