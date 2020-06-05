Трамп предлагает открыть США и "затоптать пламя" коронавируса

Джорджия, Флорида и Южная Каролина уже сняли ограничения

Президент США Дональд Трамп, которого недавно обследовали врачи, считает, что введенные в стране из-за нового коронавируса санитарные ограничения пора отменять.

"Мы открываем нашу страну. И я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения", — заметил он.

Джорджия, Флорида и Южная Каролина сняли ограничения и в них эпидемиологическая ситуация складывается очень хорошо. Трамп хочет, чтобы крупные штаты, такие как Нью-Йорк и Нью-Джерси, скоро сняли ограничения.

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"Мы хотим, чтобы в штатах завершилась всеохватная изоляция. У нас еще может тлеть огонь пандемии, или опять пробьется пламя, но мы быстро это потушим, затопчем", — уверен американский президент.

Трамп считает, что лучшей стратегией для обеспечения здоровья американских граждан заключается в том, чтобы защищать престарелых и одновременно позволить более молодым и здоровым американцам немедленно вернуться на работу. Также по мнению Трампа, нужно открыть учебные заведения.

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Напомним, что губернаторы сами решать, когда снимать коронавирусные ограничения, поскольку ситуация в каждом штате разная.

Сейчас в США зафиксировали более 1,88 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 108 496 человек, выздоровели 485 002.

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Напомним, что ранее Трамп выбрал пять компаний, которые будут производить вакцину от коронавируса.

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