Трамп предлагал открывать огонь по ногам мексиканских мигрантов – СМИ

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп на состоявшейся в марте встрече со своими помощниками предлагал стрелять по ногам мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу со стороны Мексики. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на несколько источников в администрации американского лидера.

Так, по информации издания, Трамп на одной из встреч в Овальном кабинете Белого дома выдвинул идею открывать огонь по ногам нелегальных мигрантов в момент пересечения границы. Присутствовавшие, в числе которых были занимавшая тогда пост министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, госсекретарь Майкл Помпео, бывший начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн, советники американского лидера Стивен Миллер и Джаред Кушнер, а также исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, отвергли данную инициативу президента как противоречащую законодательству.

Источники газеты отмечают, что в частных беседах Трамп высказывался за еще более необычные меры в отношении мигрантов. Так, по данным СМИ, он предлагал вырыть на границе ров и запустить туда аллигаторов и даже интересовался приблизительной стоимостью такого проекта. Помимо этого, хозяин Белого дома выступал за то, чтобы подвести к строящейся на границе с Мексикой стене электричество, а также снабдить ее колючей проволокой.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 5-процентную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе. Размер пошлины будет со временем увеличиваться, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США.

Также сообщалось, что Верховный суд США разрешил властям страны отказывать в убежище тем мигрантам, которые до этого не обратились с соответствующим запросом к властям третьих государств, оказавшихся на пути их следования в Соединенные Штаты.

Реклама

В начале сентября вашингтонской администрацией было принято решениеиспользовать 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

10 мая тогдашний исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере 1,5 млрд долларов для возведение участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама