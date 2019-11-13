Трамп предложил Эрдогану крупную сделку в обмен на отказ от С-400: подробности

Сейчас вашингтонская администрация настаивает на том, что С-400 не будут вводится в эксплуатацию

Дональд Трамп / Фото: Flickr

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 млрд долларов с выгодными для республики условиями, а также помощь в разрешении ситуации вокруг санкций, которые вашингтонская администрация должна ввести против Анкары в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщила во вторник газета Washington Post.

По данным ее источников в вашингтонской администрации, Трамп на прошлой неделе отправил Эрдогану письмо, перечислив данные предложения, которые должны послужить улучшению американо-турецких отношений.

Как сообщил источник издания, сейчас вашингтонская администрация настаивает на том, что С-400 "не вводятся в эксплуатацию", чтобы они не могли "иметь доступ к средствам коммуникации и защиты американского (истребителя) F-35". В таком случае Анкара может вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать рестрикций.

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Американские законодатели, скорее всего, раскритикуют данные предложения американского лидера в связи с тем, что многие конгрессмены и сенаторы выступают за введение ограничений против Анкары в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Как отмечает издание, примерно эти же условия Вашингтон уже предлагал Анкаре в прошлом месяце с целью остановить операцию в Сирии, но попытка оказалась безуспешной.

Напомним, что ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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