Трамп предложил изменить течение рек для тушения пожаров в Калифорнии

Сегодня, 17:50

Несмотря на все усилия, крупнейший пожар в истории Калифорнии ликвидировать не удается


Президент США Дональд Трамп предложил изменить направление рек, чтобы потушить леса в Калифорнии. На севере штата – самый масштабный за всю историю пожар. Огонь охватил более тысячи квадратных километров заповедника

С земли огромные сосны пытаются потушить 4000 пожарных. Но, несмотря на все усилия, крупнейший пожар в истории Калифорнии ликвидировать не удается. Огонь – преодолели чуть более чем на четверть. В штате – объявили чрезвычайную ситуацию, пламя уже уничтожило 75 домов. Тысячи людей – эвакуировали.

Сейчас, по разным подсчетам, на территории штата тушат два десятка лесных пожаров. Погибло – девять человек. Как покорить огонь, думает и президент страны. Дональд Трамп, в частности, предложил ... изменить течение рек, чтобы дать Калфиорнии больше воды.

Природоохранные нормы не позволяют должным образом использовать большое количество воды, которая направляется к Тихому океану. Также надо вырубать деревья, чтобы огонь не распространялся.

Руководство пожарных отрядов, которые гасят леса, комментировать слова американского руководителя – отказалось. Там только отметили: воды для борьбы с огнем – хватает. Мешают – сильный ветер и жара. И прогнозы – неутешительные: на днях в Калфиорнии обещают плюс 43 по Цельсию.
США, пожар, Трамп, Калифорния, лесной пожар
Источник:

"Сегодня"

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