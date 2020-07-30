Трамп предложил отложить выборы в США: Они будут большим позором

Президент США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.

"С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим), 2020 год будет самым недостоверным и нечестным в истории. Это будет большим позором для США. Перенести выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно проголосовать?" — написал он в своем микроблоге в Twitter.

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Напомним, за 100 дней до выборов в США двумя главными претендентами на пост главы Белого дома являются 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден, после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — оставшийся единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии.

Также напомним, что 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Протесты за кампанию: как беспорядки в США влияют на выборы президента" .

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