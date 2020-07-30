Українська
$ 27,69
32,47
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп предложил отложить выборы в США: Они будут большим позором

30 июля, 17:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава Белого дома назвал причиной переноса пандемию коронавируса

Президент США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.

"С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим), 2020 год будет самым недостоверным и нечестным в истории. Это будет большим позором для США. Перенести выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно проголосовать?" — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Реклама

Напомним, за 100 дней до выборов в США двумя главными претендентами на пост главы Белого дома являются 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден, после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — оставшийся единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии.

Также напомним, что 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Протесты за кампанию: как беспорядки в США влияют на выборы президента" .

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

голосование перенос коронавирус Дональд Трамп выборы в США Выборы президента США-2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Освобождение заложников в Луцке: США сделали заявление
Освобождение заложников в Луцке: США сделали заявлениеСША
Трамп оценил умственные способности Путина
Трамп оценил умственные способности ПутинаСША
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом США
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом СШАСША
США подготовили для России финансовую бомбу – дипломат
США подготовили для России финансовую бомбу – дипломатЭкономика
Кулеба:
Кулеба: "Россия потеряла шансы нормализовать аннексию Крыма"Политика
Пентагон рассекретит данные об НЛО – СМИ
Пентагон рассекретит данные об НЛО – СМИСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять