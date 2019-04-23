Трамп предложил журналистам встать перед ним на колени

Президент США считает, что редакция газеты The New York Times должна принести ему свои извинения

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton.

Американское издание The New York Times, которому президент США Дональд Трамп прочил скорое банкротство, является "врагом народа", поскольку искажает о хозяине Белого дома факты.

Так считает сам Трамп, призвав редакцию газеты попросить у него прощения. Об этом он 23 апреля написал на своей странице в Twitter.

"Интересно, попросит ли The New York Times у меня прощения вновь, как это было после выборов в 2016 году? Впрочем, на этот раз извинений должно быть намного больше и они должны быть лучше. Им придется встать на колени и просить прощения. Они действительно являются врагами народа!" – утверждает американский лидер.

В другом "твите" он обрушился на нобелевского лауреата Пола Кругмана, который, по словам Трампа, "потерял доверие, как и сама NYT, с его фальшивыми и очень неточными заметками обо мне". Президент назвал публициста "одержимым ненавистью" и "тупым", напомнив о том, что Кругман прогнозировал падение рынка в каденцию Трампа.

"Но показатели только растут", – добавил президент.

Напомним, что конфликт The New York Times и Дональда Трампа имеет довольно длительную историю. Так, например, ранее журналисты газеты провели расследование и обвинили американского президента в крупных налоговых манипуляциях.

Кроме того, издание писало, что в 1960-е годы нынешний глава Белого дома избежал призыва в армию благодаря связям отца.

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