Трамп предложил журналистам встать перед ним на колени
Президент США считает, что редакция газеты The New York Times должна принести ему свои извинения
Американское издание The New York Times, которому президент США Дональд Трамп прочил скорое банкротство, является "врагом народа", поскольку искажает о хозяине Белого дома факты.
Так считает сам Трамп, призвав редакцию газеты попросить у него прощения. Об этом он 23 апреля написал на своей странице в Twitter.
"Интересно, попросит ли The New York Times у меня прощения вновь, как это было после выборов в 2016 году? Впрочем, на этот раз извинений должно быть намного больше и они должны быть лучше. Им придется встать на колени и просить прощения. Они действительно являются врагами народа!" – утверждает американский лидер.
В другом "твите" он обрушился на нобелевского лауреата Пола Кругмана, который, по словам Трампа, "потерял доверие, как и сама NYT, с его фальшивыми и очень неточными заметками обо мне". Президент назвал публициста "одержимым ненавистью" и "тупым", напомнив о том, что Кругман прогнозировал падение рынка в каденцию Трампа.
"Но показатели только растут", – добавил президент.
Напомним, что конфликт The New York Times и Дональда Трампа имеет довольно длительную историю. Так, например, ранее журналисты газеты провели расследование и обвинили американского президента в крупных налоговых манипуляциях.
Кроме того, издание писало, что в 1960-е годы нынешний глава Белого дома избежал призыва в армию благодаря связям отца.
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