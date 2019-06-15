Трамп предрек обвал рынка США в случае своего проигрыша на выборах

По его словам, экономика США сейчас бьет рекорды

Фото: REUTERS/Leah Millis.

Президент США Дональд Трамп считает, что рынок ждет беспрецедентный обвал, если победу на президентских выборах 2020 года одержит не он. Такое мнение хозяин Белого дома выразил на своей странице в Twitter.

"Экономика Трампа бьет рекорды, и ей предстоит пройти долгий путь. Однако если кто-то, кроме меня, займется руководством в 2020 году, произойдет обвал рынка, подобного которому мы еще не видели", — написал он.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам, что он победит на следующих президентских выборах с большим отрывом от соперников, если СМИ будут передавать о нем соответствующую действительности информацию.

Также мы сообщали о том, что Дональд Трамп рассказал, что ознакомился бы с компрометирующей информацией о каком-либо своем сопернике на предстоящих выборах, если бы ее предложили передать ему представители другого государства.

Кроме этого, юридический комитет Сената Конгресса США единогласно одобрил законопроект, предусматривающий введение жестких санкций для предотвращения вмешательства в проводимые в стране выборы.

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