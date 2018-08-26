Трамп при детях оконфузился с цветом национального флага: фото

Президент США Дональд Трамп во время визита в детскую больницу в Колумбусе в штате Огайо вместе с детьми занялся раскрашиванием американского флага. По информации пользователей соцсетей, глава государства столкнулся с некоторыми проблемами в выборе цвета, которым необходимо было закрасить соответствующие полосы.







Пользователи Twitter предположили, что, возможно, Трамп рисовал флаг Нидерландов или вариацию на флаг, которая в США используется, как знак поддержки полицейских, погибших при исполнении долга.

Не так давно на патриотической церемонии в Белом доме глава государства забыл слова гимна God Bless America ("Боже, храни Америку"). Видео случая распространилось в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что президент США допустил опечатку при написании имени своей супруги Меланьи.

А во время азиатского турне Трампа при ритуальном кормлении японских карпов во дворце Акасака американский политик вывалил в пруд целую пачку корма.

Кроме того, забавный случай произошел во время саммита на Филиппинах. Трамп не сразу понял, что такое "рукопожатие АСЕАН". Во время групповой фотосессии на церемонии открытия саммита диктор объявил, что сейчас будет "рукопожатие АСЕАН" (во время которого нужно держаться перекрещенными руками сразу с двумя людьми). Сначала Трамп просто скрестил руки перед собой и лишь после этого понял, что нужно взять за руку филиппинского президента Родриго Дутерте с одной стороны и вьетнамского президента Чан Дай Куанга с другой.