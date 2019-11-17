Трамп "при необычных обстоятельствах" начал прохождение медобследования

Трамп прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд, без объявления

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Президент США Дональд Трамп начал "частичное" прохождение ежегодного медицинского обследования, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"В преддверии очень напряженного 2020 года президент использует свободные выходные, чтобы начать частичное прохождение планового ежегодного медицинского обследования", — сказала она.

Как сообщает CNN, медобследование проходит при "необычных обстоятельствах". Трамп прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд, без объявления.

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Два предыдущих медобследования президента США были объявлены заблаговременно и указаны в его ежедневном публичном графике. На этот раз президентский кортеж проследовал в медицинский центр без предупреждения, а журналистам было сказано не сообщать об этом до прибытия в Уолтер Рид.

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Предыдущее медобследование Трамп прошел в феврале. По его результатам здоровье американского президента охарактеризовали как "в целом очень хорошее".

Ранее стало известно, сколько банок колы Дональд Трамп выпивает в день.

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