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Трамп "придумал", как снизить количество зараженных коронавирусом в США

22 июня, 10:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Предложение президента снизить количество тестирований в Белом доме назвали шуткой

Соединенные Штаты уже проверили 25 миллионов человек на коронавирус, намного больше, чем другие страны. В стране необходимо снизить количество ежедневных тестирований на COVID-19. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

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"Когда вы будете тестировать до такой степени, вы найдете больше людей, у вас будет больше случаев. Поэтому я сказал своим людям, пожалуйста, замедлите тестирование", - сказал Трамп во время предвыборной кампании в Талсе, штат Оклахома.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Трамп пошутил о своем призыве замедлить тестирование.

"Он явно шутил. Мы лидируем в мире по тестированию и провели более 25 миллионов тестирований", – сказал чиновник.

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Трамп сказал, что его решения относительно закрытия границ для путешествующих из Китая и Европы помогли спасти "сотни тысяч жизней".

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в США подтверждено 2 279 879 случаев COVID-19, умерли 119 969 человек.

На днях власти трех американских штатов объяснили причины всплеска заболеваемости коронавирусом.

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