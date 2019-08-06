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Трамп приедет в Эль-Пасо, где из-за стрельбы погибло 22 человека

Сегодня, 02:23

Мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в Эль-Пасо

/ Фото: AFP

Трамп приедет в Эль-Пасо, где из-за стрельбы погибло 22 человека https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE США Мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в Эль-Пасо

Президент США Дональд Трамп 7 августа приедет в американский город Эль-Пасо, что в штате Техас, где в минувшую субботу из-за стрельбы были убиты 22 человека. Об этом заявил мэр города Ди Марго.

"Президент Трамп позвонил мне вчера, во время разговора он был очень любезен", — сказал мэр. "Он приедет сюда в среду", — констатировал Марго.

Мэр также отметил, что намерен попросить президента оказать "поддержку, задействовав все доступные федеральные ресурсы".

Ранее сообщалось о том, что число пострадавших увеличилось с 26 до 27 человек, так как один из них приехал в больницу самостоятельно. В числе пострадавших есть ребенок, у которого сломаны кости, и еще один человек, получивший травмы при попытке спастись бегством. В числе жертв — один гражданин Германии, 13 граждан США и семеро мексиканцев. Гражданство еще одного убитого не установлено. 

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Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо 22 человека погибли, более 20 были ранены.

В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 37. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго.

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"Дейтонский стрелок" Коннор Стивен Беттс, который 4 августа устроил массовое убийство в штате Огайо, купил автомат АК-47, из которого он расстрелял прохожих, онлайн. Об этом, как сообщает BBC, заявил руководитель полиции города Дейтон Ричард Биль.

"Если бы этот человек прошел через двери Ned Peppers с таким оружием, это привело бы к катастрофически большему количеству раненных и погибших людей", – говорит полицейский.

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В правоохранительных органах выяснили, что его оружие было куплено по интернету в штате Техас, при этом у убийцы не было причин, которые могли бы ему помешать сделать это законно.

Несмотря на то что шестеро погибших оказались темнокожими, Биль не видит причин полагать, что преступление имело расовую подоплеку.

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США стрельба Трамп расстрел погибшие раненные Walmart

Источник: ТАСС

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