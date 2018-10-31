Трамп приехал в Питтсбург после стрельбы в синагоге

Сегодня, 03:15

Согласно еврейской традиции, Трамп положил по камню на белые еврейские звезды, размещенные для каждой жертвы

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания посетили Питтсбург, где в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек. Об этом сообщает AP. 

"Трамп сначала вошел в вестибюль синагоги, где зажег свечи в честь каждой жертвы, прежде чем выйти на улицу. Там его ждали сотни протестующих с плакатами "Слова важны" и "Трамп иди домой", – говорится в сообщении.

Также, согласно еврейской традиции, Трамп положил по камню на белые еврейские звезды, размещенные для каждой жертвы. Мелания же положила розу. Местные жители же заявили, что Трамп не имел право посещать город до тех пор, пока мертвые не были захоронены, или хотя бы проконсультироваться с близкими погибших, а также осудили "раскольническую риторику" президента.

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"Он не нажал на курок, но его формулировки и действия поспособствовали этому", – сказал один из демонстрантов.

Также с Трампом была его дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер, которые являются евреями.

"Когда кортеж президента ехал через центр Питтсбурга, некоторые люди приветствовали президента с поднятыми средними пальцами и другими жестами", – говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся.

Мужчиной, совершившим одно из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору, оказался 46-летний Роберт Боуэрс.

Злоумышленнику, который открыл огонь в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") американского города Питтсбург, в результате чего погибли 11 человек, прокуратура США предъявила обвинения по 29 пунктам, среди которых 11 эпизодов использования огнестрельного оружия для совершения убийства и преступлений на почве нетерпимости.

Как сообщалось, генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что для стрелка будут требовать смертную казнь.

Мы писали, что на фоне произошедшего американский президент Дональд Трамп сделал жесткое заявление о смертной казни. В частности, он высказал мнение, что преступники, открывающие стрельбу в церквях и храмах, заслуживают смертной казни, и штатам следует изменить свое законодательство, чтобы сделать это возможным.
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