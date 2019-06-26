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Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

26 июня, 10:08

Трамп ответил на высказывания президента Исламской республики Хасана Роухани об "умственной неполноценности" Белого дома

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае атаки на что-либо, принадлежащее его стране.

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и сокрушительной силой. В некоторых областях сокрушительная будет означать уничтожение", - написал Трамп на своей странице в твиттере.

Это заявление прозвучало в ответ на слова президента Исламской республики Хасана Роухани об "умственной неполноценности" Белого дома. Обычно сдержанный в высказываниях политик отметил, что у верховного лидера страны нет никаких активов за рубежом, потому такие меры США никому не навредят.

"Высказанное сегодня очень невежественное и оскорбительное заявление Ирана только показывает, что они не понимают реальности", - отметил Трамп.

"Больше никакого Джона Керри и Обамы!" - добавил американский президент, подразумевая своего предшественника и бывшего госсекретаря, которые заключили в 2015 году ядерную сделку с Ираном.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Иран, война, Трамп, конфликт, дрон

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