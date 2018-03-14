Трамп пригрозил миру космическим оружием

Президент США Дональд Трамп отметил, что серьезно рассматривает идею и возможность создания космических войск. Об этом он заявил, выступая на базе морской пехоты в Сан-Диего.

Об этом сообщает Washington Post.

"Моя новая национальная стратегия рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море. У нас есть Военно-воздушные силы. Мы создадим Космические силы", – заявил Трамп.

По информации издания, ранее американский президент называл идею создания таких войск шуткой.

Как известно, Договор о космосе, подписанный Соединенными Штатами в 1967 году, запрещает государствам проверять оружие и создавать военные базы на Луне и других небесных телах. Он также запрещает размещение оружия массового уничтожения на орбите вокруг Земли.

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