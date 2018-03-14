Трамп пригрозил миру космическим оружием

Сегодня, 11:15

До этого президент США называл идею создания таких войск шуткой

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп отметил, что серьезно рассматривает идею и возможность создания космических войск. Об этом он заявил, выступая на базе морской пехоты в Сан-Диего.

Об этом сообщает Washington Post.

"Моя новая национальная стратегия рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море. У нас есть Военно-воздушные силы. Мы создадим Космические силы", – заявил Трамп.

По информации издания, ранее американский президент называл идею создания таких войск шуткой.

Как известно, Договор о космосе, подписанный Соединенными Штатами в 1967 году, запрещает государствам проверять оружие и создавать военные базы на Луне и других небесных телах. Он также запрещает размещение оружия массового уничтожения на орбите вокруг Земли.

Ранее сообщалось, что в США "положили глаз" на украинские танки "Оплот".

Также мы писали, что в Турции будут разрабатывать беспилотные танки.

Напомним, ранее сенатор Соединенных Штатов Америки (США) Бен Кардин заявил, что покупка Турцией ракетной системы у Российской Федерации может нарушать санкции США.
США, космос, войска, Дональд Трамп

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Космос таит в себе все меньше загадок. Фото: pixabay

Ученые впервые показали, как выглядит ядро галактики

19 Февраля, 19:01

Астрономы с помощью телескопа получили небывало детальное изображение центра галактики М77

США

Фото: nytimes.com

Трамп прошел "президентское медобследование": стали известны результаты

13 Января, 10:37

Врач Белого дома сделал заявление
Загрузка...

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп предлагает увольнять руководителей СМИ за "фейковые новости"

29 Ноября 2017, 15:27

Президент США Дональд Трамп предложил увольнять руководителей американских СМИ за распространение "фейковых новостей".

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп опроверг слухи о намерении увеличить ядерный потенциал США

11 Октября 2017, 19:12

По словам президента США, СМИ, которые распространяют такие фейки, могут лишиться лицензии

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Американцы начали зарабатывать на президенте Дональде Трампе

7 Ноября 2017, 23:12

Сувениры с изображением американского президента в США – весьма популярны

Другие страны

Фото: AFP

Реакция Китая на оборонную стратегию США: это проявление мышления "холодной войны"

21 Января, 13:30

В минобороны Китая заявили, что они придерживаются оборонной политики защитного характера
Загрузка...