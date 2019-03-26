Трамп пригрозил начать расследование против своих оппонентов

В Сенате хотят назначить нового специального прокурора для нового расследования

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пригрозил начать расследование против своих оппонентов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/904/6da/5c89046da01c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/904/6da/5c89046da01c7.jpg 2019-03-26T11:59:00+02:00 США В Сенате хотят назначить нового специального прокурора для нового расследования

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал работу спецпрокурора Роберта Мюллера и пообещал расследование против политических врагов, имен которых он не назвал, но которые, по его словам, делают "злые" и "предательские вещи", сообщает "Радио свобода".

"Есть много людей, которые оказывали очень, очень злые вещи, я бы даже сказал предательские вещи против нашей страны... На этих людей обязательно обратят внимание", - заявил Трамп в Белом доме 25 марта.

При этом он не привел конкретных имен или поступков этих людей.

Сенатор Линдси Грэм, республиканец, председатель юридического комитета Сената и соратник Трамп заявил, что он попросит министра юстиции Уильяма Барра назначить специального прокурора, чтобы проверить, делали ли представители правоохранительных органов США ошибки в своем расследовании.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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