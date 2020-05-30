Трамп пригрозил протестующим арестами и использованием "неограниченной мощи" военных

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил участникам массовых беспорядков в Миннеаполисе, вспыхнувших в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, многочисленными арестами и использованием "неограниченной мощи" военных.

"Либеральные губернаторы и мэры должны быть намного жестче, в противном случае федеральное правительство вмешается и будет делать то, что нужно сделать, это включает использование неограниченной мощи наших военных и многочисленные аресты", — написал Трамп у себя в "Твиттере" в субботу.

Кроме того, перед отлетом в штат Флорида, он заявил журналистам в Белом доме, что даст приказ войскам, как только попросят власти города.

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"Наши военные готовы, имеют волю и навыки, если они когда-нибудь захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем отправить военных на место очень быстро", – подчеркнул Трамп.

В свою очередь, Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис.

Ранее губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц распорядился провести полную мобилизацию Национальной гвардии, чтобы остановить массовые беспорядки в Миннеаполисе.

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