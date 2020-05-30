Українська
$ 26,91
29,62
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп пригрозил протестующим арестами и использованием "неограниченной мощи" военных

30 мая, 22:52

Елена Вус Елена Вус

Американский президент подчеркнул, что отправит войска очень быстро

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил участникам массовых беспорядков в Миннеаполисе, вспыхнувших в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, многочисленными арестами и использованием "неограниченной мощи" военных.

"Либеральные губернаторы и мэры должны быть намного жестче, в противном случае федеральное правительство вмешается и будет делать то, что нужно сделать, это включает использование неограниченной мощи наших военных и многочисленные аресты", — написал Трамп у себя в "Твиттере" в субботу.

Кроме того, перед отлетом в штат Флорида, он заявил журналистам в Белом доме, что даст приказ войскам, как только попросят власти города.

Реклама

В тренде
Посла России вызвали на ковер в Германии: россиянам грозят новые санкции

"Наши военные готовы, имеют волю и навыки, если они когда-нибудь захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем отправить военных на место очень быстро", – подчеркнул Трамп.

В свою очередь, Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис.

Ранее губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц распорядился провести полную мобилизацию Национальной гвардии, чтобы остановить массовые беспорядки в Миннеаполисе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США убийство полиция беспорядки темнокожий Дональд Трамп Миннесота акции протеста Миннеаполис

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в США
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в СШАЕвросоюз
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненый
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненыйСША
США разрывают все связи с ВОЗ – Трамп
США разрывают все связи с ВОЗ – ТрампСША
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавирусаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять