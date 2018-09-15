Помпео пригрозил России серьезными последствиями в случае вмешательства в выборы

Сегодня, 03:25

Трамп подписал указ, который предусматривает введение санкций против иностранцев, которые пытаются вмешаться в выборы в США

фото AFP
фото AFP

Благодаря указу президента США Дональда Трампа о введении санкций против любого, кто вмешается в американские выборы, Россия и прочие государства немедленно столкнутся с последствиями при попытках вмешательства, заявил глава Госдепа США Майк Помпео, передает Reuters. 

"Если Россия или какое-либо другое иностранное государство вмешается в американские выборы, оно столкнется с быстрыми и суровыми последствиями", – сказал Помпео.

"Существуют попытки подорвать нашу демократию и ключевые институты. Эти действия настраивают американцев друг против друга и убеждают, что наши институты и наши идеалы имеют дефекты. Но мы будем бороться с этими попытками, чтобы быть уверенными: те, кто вмешаются в наши свободы, поплатятся", – отметил Помпео.

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Он подчеркнул, что в последние несколько лет "Россия была особенно агрессивна в использовании своего киберпотенциала, дезинформации... для того, чтобы добиться дестабилизации в Америке".

Ранее Трамп подписал указ, который предусматривает введение санкций против иностранцев, которые пытаются вмешаться в выборы в США.

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, в свою очередь, пояснил, что эти санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к американским финансовым рынкам и запрет на инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы в США.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза официально утвердили решение о продлении санкций против России на полгода. 

Читайте интервью с российским публицистом Евгением Ихловым: "Запад своими санкциями "варит РФ на медленном огне".
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