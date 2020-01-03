Трамп пригрозил Тегерану: Иран еще не выиграл ни одной войны

Фото: REUTERS/Leah Millis

Если Иран начнет войну против США, которые сегодня нанесли авиаудар по позициям иранцев под Багдадом, то непременно ее проиграет.

Об этом на своей странице в Twitter заявил американский президент Дональд Трамп.

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"Иран еще не выиграл ни одной войны, но не проиграл ни одних переговоров", – написал он.

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Вероятнее всего, Трамп имеет в виду переговоры о иранской ядерной программе, которые Тегеран вел с "пятеркой" западных государств, и в результате которой была подписана сделка, по условиям которой с Ирана сняли международные санкции.

Договор был подписан при 44-ом президенте США Бараке Обаме, и Дональд Трамп был одним из самых ярых критиков соглашения, из которого он в итоге вывел свою страну.

Стоит отметить, что при Трампе отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились еще сильнее – страны перешли к откровенным угрозам и даже заговорили о начале открытых боевых действий.

Однако ликвидация 3 января высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани, который возглавлял специальное подразделение элитных иранских войск "Аль-Кудс", стала первым серьезным ударом со стороны США по Ирану.

"За долгое время генерал Касем Сулеймани убил или тяжело ранил тысячи американцев и планировал убить еще многих, но был убит! Он несет прямую и косвенную ответственность за гибель миллионов людей, в том числе из числа протестующих в самом Иране", – добавил в микроблоге Трамп.

По словам президента, Сулеймани ненавидели и боялись даже сами иранцы, поэтому они не так опечалены, как лидеры хотят показать всему миру.

"Он должен был быть убит много лет назад!" – резюмировал в Twitter Трамп.

Убийство генерала стало ответом на попытку взять штурмом посольство США в Багдаде 31 декабря. Тогда демонстранты требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Они скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, минуя контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны". Протестующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов.

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