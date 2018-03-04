Трамп пригрозил ввести пошлину на европейские автомобили

В частности, Трамп прокомментировал заявление о контрмерах ЕС в ответ на решение Белого дома ввести высокие тарифы на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп предложил установить ввозную пошлину на автомобили из Европы. Об этом он написал в Twitter.

В частности, Трамп прокомментировал заявление о контрмерах ЕС в ответ на решение Белого дома ввести высокие тарифы на импорт стали и алюминия.

"Если Евросоюз намерен и дальше повышать и так слишком высокие тарифы в отношении американских компаний, то мы установим пошлины на импорт их автомобилей", – отметил Трамп.

"Сами европейцы мешают США продавать свои автомобили в ЕС", – добавил он.

Накануне американский лидер пообещал отказаться от глупой торговой политики Соединенных Штатов. Трамп назвал предыдущих лидеров болванами и пообещал ввести новые налоги.

Напомним, в Еврокомиссии заявили о риске торговой войны из-за пошлин США.

Для защиты американских производителей администрация президента США Дональда Трампа, который заявил, что Америка стоит на пороге "экономического чуда", ввела пошлины на импорт стиральных машин и солнечных панелей.

Пошлина на импорт стиральных машин будет установлена на уровне до 50% с постепенным понижением в ближайшие годы. Размер пошлины на ввоз солнечных батарей составит до 30%, ставка также будет постепенно снижаться.

Напомним, ранее Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай на работу американцев" который усиливает защиту произведенных в США товаров.

Также ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем подчеркнула, что решение США плохо скажется на трансатлантических отношениях.