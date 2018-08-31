Трамп пригрозил выйти из ВТО

По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из Всемирной торговой организации, если та не улучшит свою работу, передает Bloomberg.

"Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО", – сказал Трамп в интервью агентству.

По его словам, в ВТО с США "очень плохо" обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо "измениться".

Как передает издание, месяцем ранее Трамп заявил, что "США находятся в очень невыгодном положении" в организации и что "женевскому органу необходимо изменить свои подходы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ США пожаловались на Россию в ВТО

Также торговый представитель США Роберт Лайтхазер заявил, что вступление Китая в ВТО в 2001 году было ошибкой. Как отмечается, Лайтхазер "уже давно призывал США принять более агрессивный подход к ВТО, утверждая, что организация не может иметь дело с нерыночной экономикой, такой как Китай".

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен обсудить возможную реформу Всемирной торговой организации из-за взаимного повышения пошлин на товары США и Китая.

По словам двух осведомленных чиновников, в сентябре 2018 года в Брюсселе планируется проведение переговоров с участием министров торговли ЕС, США и Японии. Отмечается, что данные переговоры будут предшествовать около десяти аналогичным высокопоставленным встречам, намеченным на следующий год.

После встречи Евросоюз намерен представить план по реформированию организации. Предположительно в нем будут представлены предложения по сокращению торговых издержек и меры по тому, как сделать систему урегулирования споров в ВТО более прозрачной, а также укрепить саму организацию, а переговоры в ней сделать более гибкими.