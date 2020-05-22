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Трамп приказал приспустить флаги память о жертвах пандемии коронавируса

22 мая, 03:34

Елена Кузьмич

В США зафиксировано более 1,57 млн случаев заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп, которые ранее интересовался, почему Китай блокировал вирус в Ухане, но не воспрепятствовал его распространению по всему миру, приказал на три дня приспустить флаги на федеральных зданиях в США в память о жертвах пандемии нового коронавируса. Об этом хозяин Белого дома сообщил в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

"Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных достопримечательностях на следующие три дня в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса", — написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что именно американские специалисты делают большие успехи в разработке, препаратов и методов лечения коронавируса, а также создании вакцин, которые могут стать бесплатными.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,57 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 94 тыс. человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус флаги Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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