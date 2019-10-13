Трамп приказал вывести американских военных из Сирии и объяснил, почему

Президент США подчеркнул, что Пентагон все равно следит за происходящим

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечение в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"За последние 24 часа мы узнали, что турки, похоже, планируют расширить сферу атак на юг, дальше, чем изначально планировалось, и на запад", – цитирует агентство Associated Press главу военного ведомства.

По словам президента США, отказаться участвовать в боях на границе с Турцией – разумное решение.

"Те, кто ошибочно втянул нас в ближневосточные войны, все еще стремятся к борьбе. Они понятия не имеют, какое плохое решение они приняли. Почему они не требуют объявления войны?", – написал Трамп.

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Объясняя причину отказа участвовать в боях в Сирии, Трамп напомнил ранее сложившуюся ситуацию с Ираком.

"Вы помните два года назад, когда Ирак собирался воевать с курдами в другой части Сирии. Многие хотели, чтобы мы воевали с курдами против Ирака, за которого мы только что сражались. Я сказал нет, и курды покинули бой дважды. Теперь то же самое происходит с Турцией.

Курды и Турция воевали много лет. Турция считает курдов худшими террористами из всех. Другие могут захотеть войти и сражаться за одну или другую сторону. Позвольте им! Мы внимательно следим за ситуацией. Бесконечные войны!", – написал глава США.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

В связи с этим правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции .

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