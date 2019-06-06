Трамп примет "таможенные" решения в отношении Китая после саммита G20

Американский президент ждет результатов переговоров с лидером КНР Си Цзинпинем

Мелания и Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп намерен принять решение о введении новых таможенных тарифов для китайского импорта после саммита "Большой двадцатки" (G20), исходя из результатов переговоров с лидером КНР Си Цзинпинем.

Об этом американский лидер заявил во время совместной пресс-конференции в четверг с Президентом Франции Эмануэлем Макроном.

"Дополнительные тарифы для Китая? Вы имеете в виду, когда я приму решение о введении дополнительных тарифов на сумму $ 325 млрд? Я приму это решение, я бы сказал, в течение следующих нескольких недель, возможно, сразу после (саммита – ред.) "Большой двадцатки", – ответил Трамп на вопросы журналистов.

В то же время он подчеркнул, что переговоры с китайской стороной продолжаются.

"Я буду встречаться с Си Цзинпинем, поэтому посмотрим, что произойдет. Но очевидно, решение будет принято после саммита "Большой двадцатки" (саммит состоится 28-29 июня – ред.)", - отметил Президент США.

Ранее США обвинили Китай в искажении информации о торговых переговорах. В Китае заявили, что не хотят торговой войны, но не боятся ее.

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Отметим, что лидеры двух стран могут встретиться на саммите G20, который состоится 28-29 июня в японском городе Осака.

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