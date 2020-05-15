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Трамп признался, что его двое друзей умерло из-за коронавируса

15 мая, 02:34

Елена Кузьмич

"Они скончались, и это ужасно", - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп, который угрожает Китаю жестоким возмездием за коронавирус, признался, что пятеро человек, которых он лично знал, двое из них были его близкими друзьями, скончались после заражения коронавирусом.

"Я потерял пятерых знакомых, двое из которых были моими очень хорошими друзьями", – заявил Трамп.

Он заметил, что обычно в случае заболевания простудой или гриппом люди уже через пару дней лечения чувствуют себя лучше. Но в случае заражения коронавирусом состояние его друзей через такое же количество дней только ухудшилось.

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"Вы звоните спустя два дня, чтобы узнать, как они себя чувствуют, и вам отвечают: "Сэр, они в коме", – сказал президент США.

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Трамп отметил, что до заболевания COVID-19 здоровье его знакомых было не в лучшей форме, и их вес не был "идеальным".

"Они скончались, и это ужасно", – добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что в США провели более 10 млн тестов для выявления коронавируса. По словам Трампа, это "вдвое больше, чем во многих государствах вместе взятых".

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США смерть Друзья коронавирус Дональд Трамп

Источник: Интерфакс-Украина

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