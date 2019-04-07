Трамп признался, что не читал доклад Мюллера

Президент вновь подчеркнул, что "сговора с Россией не было"

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп признался, что не читал доклад Мюллера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e58/130/5c9e58130de40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e58/130/5c9e58130de40.jpg 2019-04-07T02:05:00+03:00 США Президент вновь подчеркнул, что "сговора с Россией не было"

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях окружения Трампа с Россией и вмешательстве Москвы в выборы президента США.

"Я еще не читал доклад Мюллера, но имею полное право это сделать. Я осведомлен только о выводах, и самый главный из них – что сговора не было", – написал Трамп в Twitter.

Трамп добавил, что за "нападками" якобы стояли "13 злобных демократов, ненавидящих его". Позднее их число возросло до 18, утверждает президент.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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