Трамп признался, что "не спешит" встречаться с Ким Чен Ыном

По словам Трампа, время для снятия американских санкций с КНДР еще не пришло

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в начале следующего года.

Об этом он заявил 7 ноября во время пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс США, передает Reuters.

"Мы очень довольны, как идут дела с Северной Кореей. Мы думаем, что все идет хорошо. Мы не спешим", – сказал он.

По словам Трампа, время для снятия американских санкций с КНДР еще не пришло. "Санкции продолжаются... Я бы хотел снять санкции, но они [власти Северной Кореи] тоже должны быть реагирующими", – подчеркнул глава Белого дома.

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Трамп добавил, что планируемая встреча между государственным секретарем США Майком Помпео и официальными лицами КНДР будет перенесена.

Как известно, 7 октября состоялись переговоры государственного секретаря США Майка Помпео с Ким Чен Ыном. Встреча дипломата с северокорейским лидером длилась около двух часов. Темами для обсуждения были денуклеаризация КНДР и второй американско-северокорейский саммит. Также Помпео сделал заявление по новой встрече Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, что начало денуклеаризации было положено в ходе встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июля. Переговоры в расширенном формате завершилась после почти двухчасовых переговоров.

Кроме того, недавно Северная Корея обратилась к США в ультимативной форме предупредив, что не остановит свою ядерную программу, если Белый дом не предоставит со своей стороны гарантии безопасности.