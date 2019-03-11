Трамп призвал Конгресс США увеличить расходы на оборону
Президент предлагает увеличить оборонные расходы на 5%
Президент США Дональд Трамп просит Конгресс увеличить расходы на оборону на 34 млрд долларов – до 750 млрд долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом говорится в бюджетном запросе, распространенном в понедельник, 11 марта.
"В моем бюджете содержится запрос на предоставление 750 млрд долларов для национальной обороны, что больше на 34 млрд долларов, или 5%, по сравнению с тем показателем, что был принят в 2019 году", – сказано в документе.
Трамп также призвал сократить все невоенные расходы министерств и ведомств на 5%, чтобы понизить дефицит бюджета в следующем финансовом году.
В целом бюджетный запрос направлен в Конгресс в размере 4,7 трлн долларов.
В нем отмечается, что бюджетный "дефицит останется на уровне более 1 трлн долларов за год в обозримом будущем".
Ранее СМИ сообщали, что Трамп планирует попросить Конгресс выделить еще 8,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Отмечалось, что указанная сумма в шесть раз превышает согласованные с Конгрессом траты на стену за последние два года, а также на 6% больше тех денег, которые президент США планировал потратить после объявления режима ЧП.
Также сообщалось, что Трамп намерен существенно поднять плату за размещение американских войск на территории стран-союзников.
В начале марта Трамп продлил санкции в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов в Украине:
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