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Трамп призвал Конгресс США увеличить расходы на оборону

Сегодня, 18:24

Президент предлагает увеличить оборонные расходы на 5%

Фото: AFP
Трамп призвал Конгресс США увеличить расходы на оборону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/68a/226/5c868a226eb38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/68a/226/5c868a226eb38.jpg США Президент предлагает увеличить оборонные расходы на 5%

Президент США Дональд Трамп просит Конгресс увеличить расходы на оборону на 34 млрд долларов – до 750 млрд долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом говорится в бюджетном запросе, распространенном в понедельник, 11 марта.

"В моем бюджете содержится запрос на предоставление 750 млрд долларов для национальной обороны, что больше на 34 млрд долларов, или 5%, по сравнению с тем показателем, что был принят в 2019 году", – сказано в документе.

Трамп также призвал сократить все невоенные расходы министерств и ведомств на 5%, чтобы понизить дефицит бюджета в следующем финансовом году.

В целом бюджетный запрос направлен в Конгресс в размере 4,7 трлн долларов.

В нем отмечается, что бюджетный "дефицит останется на уровне более 1 трлн долларов за год в обозримом будущем".

Ранее СМИ сообщали, что Трамп планирует попросить Конгресс выделить еще 8,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Отмечалось, что указанная сумма в шесть раз превышает согласованные с Конгрессом траты на стену за последние два года, а также на 6% больше тех денег, которые президент США планировал потратить после объявления режима ЧП.

Также сообщалось, что Трамп намерен существенно поднять плату за размещение американских войск на территории стран-союзников.

В начале марта Трамп продлил санкции в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов в Украине:

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Тег США, Трамп, оборона

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Источник:

ТАСС

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