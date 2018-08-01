Трамп призвал покончить с "российским делом"

Сегодня, 18:55

Трамп неоднократно критиковал расследование, называя его "охотой на ведьм"

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнса завершить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по заговору штаба Трампа с РФ. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен положить конец этой охоте на ведьм немедленно, прежде чем это еще больше запятнает нашу страну. У Боба Мюллера явный конфликт интересов, а его 17 разгневанных демократов, которые делают за него грязную работу, порочат США!" – написал Трамп.

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Как отмечает Fox News, сообщение Трампа наверняка возобновит обвинения Демократической партии в том, что президент неправомерно бросает вызов независимости спецпрокурора. Трамп неоднократно критиковал расследование, называя его "охотой на ведьм", но призыв вмешаться генпрокурору еще одной эскалацией.

Напомним, Трамп утверждал, что ничего не знает о встречах сына и зятя с российскими агентами. В частности, американский президент назвал "фейком" утверждения, что он знал о встрече Дональда Трампа-младшего и Джареда Кушнера с Натальей Весельницкой.

Тем не менее, бывший юрист главы Белого дома Майкл Коэн готов свидетельствовать о том, что Трамп непременно знал, что его сын Дональд Трамп-младший встречался с представителями Кремля во время президентской кампании в июне 2016 года.
Россия, США, Трамп, Мюллер, вмешательство России

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