Трамп призвал привлечь к ответственности ФБР и "банду Обамы"

23 Июля 2018, 16:49

Президент США посчитал, что за "досье Трампа" необходимо нести отетственность

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети отметил, что министерство юстиции, ФБР и команда экс-президента США Барака Обамы должны нести ответственность за причастность к так называемому "досье Трампа"

"Теперь мы знаем, что это досье было действительно фальшивым, проплаченным (бывшей кандидатом в президенты США) нечестной Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии с конкретной целью передачи органам правосудия, из-за чего началась противоречивая и сомнительная "охота на ведьм" со стороны Роберта Мюллера", – написал Трамп.

"Минюст США, ФБР и "банда Обамы" должны быть привлечены к ответственности... Они избегали говорить о том, что за всем этим стояла команда  Клинтон. Они запутали органы правосудия, чтобы получить предлог для слежки за командой Трампа. Слежка была направлена не на Картера Пейджа, а на самого Трампа", – подчеркнул американский президент.

По словам президента, "досье создали для того, чтобы прикрыть нарушения, допущенные со стороны ФБР и Минюста США, запутать органы правосудия и сделать легальной возможность действовать против команды Трампа".

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Трамп отметил, что документ использовался сторонниками Клинтон, и назвал его "обманом и ложью".

Как сообщалось, сам Пейдж неоднократно отвергал обвинения в связях с Россией.

В декабре 2016 года Пейдж прибыл в Москву, чтобы встретиться с некоторыми политиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бывший советник избирательного штаба избранного президента Трампа Картер Пейдж не встречался с представителями Кремля в рамках своего визита в Москву
США, Трамп, вмешательство, досье, Мюллер

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