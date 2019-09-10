Трамп призвал проявлять осторожность к выходцам из Багам

Я не хочу пускать в Соединенные Штаты людей, которые не должны были находиться на Багамах, - заявил Трамп

/ Фото: Reuters

Власти США должны проявлять осторожность по отношению к въезжающими на территорию страны выходцам с пострадавших в результате урагана "Дориан" Багамских островов. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп.

"Мы должны быть очень осторожны. У всех должны быть надлежащие документы. Я не хочу пускать в Соединенные Штаты людей, которые не должны были находиться на Багамах, в том числе некоторых очень плохих людей, членов преступных группировок и очень плохих наркоторговцев", — сказал американский лидер журналистам.

"Большая часть Багамских островов не оказалась под ударом стихии. Что мы делаем, так это перевозим людей в такие районы", — пояснил Трамп. При этом президент отметил, что вашингтонская администрация "со множеством разных людей обсуждает" вопрос предоставления приезжим из этого островного государства статуса "временно защищенных лиц", который подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее, он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство.

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На Багамских островах, согласно последним данным, из-за урагана погибли не менее 43 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тыс. строений повреждено или разрушено. Затоплены обширные территории.

Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".

Кроме этого, мы писали, что ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов американских штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.

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