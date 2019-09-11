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Трамп продлил действие указа о санкциях за иностранное вмешательство в выборы в США

11 сентября, 02:51

Действия санкций продлили на год

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход выборов в США. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

"Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на любых выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", – говорится в сообщении президента Конгрессу, опубликованном Белым домом.

Отмечается, что в связи с распространением цифровых технологий масштаб и интенсивность угрозы иностранного вмешательства выросла.

"Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами США, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах", – говорится в послании.

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Исполнительный указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября 2018 года с возможностью ежегодного продления.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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Напомним, что власти России воздействовали на избирательную инфраструктуру США минимум в период 2014–2017 годов. Об этом говорится в докладе, который был подготовлен специальным комитетом по разведке Сената Конгресса США по итогам проведенного им двухпартийного расследования обстоятельств имевшего места иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года.

Добавим, что спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что угроза вмешательства России в американские выборы не ограничится опытом прошлых лет, она будет сохраняться в течение следующих десятилетий.

"Должны ожидать, что россияне продолжат заниматься этим и в 2050 году", – отметил Помпео.

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США Трамп санкции вмешательство вмешательство России

Источники: Интерфакс , ТАСС

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