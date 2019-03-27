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Трамп продлил режим ЧП, введенный из-за угроз в киберпространстве

Сегодня, 09:06

Согласно указу, режим будет действовать еще как минимум год, так как угрозы сохраняются

Фото: AFP
Трамп продлил режим ЧП, введенный из-за угроз в киберпространстве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6e2/d87/5c96e2d878b33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6e2/d87/5c96e2d878b33.jpg США Согласно указу, режим будет действовать еще как минимум год, так как угрозы сохраняются

Президента США Дональд Трампа продлил режим чрезвычайного положения, который был введен в 2015 году его предшественником Бараком Обамой из-за угроз в киберпространстве.

Соответствующий указ обнародован на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что режим будет действовать еще как минимум год, так как "вредоносные действия в киберпространстве представляют угрозу для национальной безопасности".

"Поэтому я считаю нужным продолжить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13 694", – сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что правительство США выделило кругленькую сумму на обеспечение безопасности выборов, покупку нового оборудования для голосования и укрепление кибербезопасности избирательного процесса.

Напомним, США подозревают РФ, Китай, Иран и КНДР в планах вмешаться в предстоящие выборы.

Ранее мы писали, что США окажут поддержку Киеву в противодействии вмешательству в избирательный процесс во время выборов президента Украины, отмечает украинский посол в США Валерий Чалый.

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Тег США, Трамп, кибербезопасность

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