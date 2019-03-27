Трамп продлил режим ЧП, введенный из-за угроз в киберпространстве
Согласно указу, режим будет действовать еще как минимум год, так как угрозы сохраняются
Президента США Дональд Трампа продлил режим чрезвычайного положения, который был введен в 2015 году его предшественником Бараком Обамой из-за угроз в киберпространстве.
Соответствующий указ обнародован на сайте Белого дома.
В документе отмечается, что режим будет действовать еще как минимум год, так как "вредоносные действия в киберпространстве представляют угрозу для национальной безопасности".
"Поэтому я считаю нужным продолжить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13 694", – сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что правительство США выделило кругленькую сумму на обеспечение безопасности выборов, покупку нового оборудования для голосования и укрепление кибербезопасности избирательного процесса.
Напомним, США подозревают РФ, Китай, Иран и КНДР в планах вмешаться в предстоящие выборы.
Ранее мы писали, что США окажут поддержку Киеву в противодействии вмешательству в избирательный процесс во время выборов президента Украины, отмечает украинский посол в США Валерий Чалый.
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