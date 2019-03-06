Трамп продлил санкции против Венесуэлы
Для продления санкций соответствующее решение необходимо опубликовать в течение 90 дней до очередной годовщины их вступления в силу
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что администрация США продлевает действие санкций против Венесуэлы.
"Ситуация в Венесуэле продолжает оставаться нестандартной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и внешней политики США. По этой причине я постановил, что необходимо продолжать чрезвычайные меры, объявленные в указе 13692, в том, что касается ситуации в Венесуэле", – говорится в тексте президентского послания, направленного в Конгресс.
В документе говорится, что для продления санкций соответствующее решение необходимо опубликовать в течение 90 дней до очередной годовщины их вступления в силу. В противном случае санкции отменяются.
В связи с этим Трамп отметил, что направил в федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление о том, что чрезвычайные меры, объявленные в указе 13692 от 8 марта 2015 года в отношении ситуации в Венесуэле, должны действовать и после 8 марта 2019 года.
На прошлой неделе Минфин США добавил в санкционный список по Венесуэле шесть граждан этой страны в связи с блокировкой гуманитарной помощи от иностранных государств 23 февраля 2019 года.
Напомним, что ранее под Вашингтон ввел санкции против других соратников Николаса Мадуро, которые руководят венесуэльскими штатами Верга, Апуре, Карабобо и Сулия.
А тем временем, Гуайдо вернулся в Венесуэлу, чтобы "возобновить кампанию по отстранению Мадуро".
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