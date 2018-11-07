Трамп продолжает тасовать карты: в Белом доме грядут перестановки

Сегодня, 20:00

Президент США доволен большей частью своего кабинета, но новые кандидатуры он все-таки рассматривает

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает возможность дальнейших кадровых перестановок в действующем правительстве, о чем сказал, резюмируя итоги промежуточных выборов в Конгресс США.

"Я очень доволен большей частью своего кабинета. Мы рассматриваем разных людей на разные должности, как вы знаете, это очень распространенная вещь после промежуточных выборов", – сказал хозяин Белого дома на пресс-конференции 7 ноября.

При этом он намекнул, что глава государственного департамента США Майк Помпео свою должность сохранит.

"Я думаю, что Майкл Помпео прекрасно себя проявил, он проделал великолепную работу", – признал Трамп.

Он также дал высокую оценку работе министра внутренних дел Райана Зинке, которого ранее уличили в растрате бюджетных средств.

"Мы рассматриваем этот вопрос, я хочу изучить то, что об этом говорят. Я думаю, что он делает прекрасную работу, но мы посмотрим на это", – отметил американский лидер. "Возможно, у меня будут соображения по этому поводу примерно через неделю", – уточнил Трамп.

Президент при этом не стал отвечать на вопрос о дальнейшей судьбе министра юстиции США, генерального прокурора Джеффа Сешнса и его первого заместителя Рода Розенстайна.

"Я бы ответил бы на этот вопрос несколько в другое время", – сказал Трамп.

Напомним, что должность главы американской дипломатии Майк Помпео занял лишь полгода назад – в марте, сменив на ней Рекса Тиллерсона.

Кроме того, в данный момент Дональд Трамп занят поиском кандидата на место постоянного представителя США в ООН, поскольку действующий постпред Никки Хейли подала в отставку.

Мы также писали, что в прошлом месяце президент США намекнул на скорую отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
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Источник:

ТАСС

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