Трамп прогнозирует крах на фондовом рынке из-за победы Байдена на выборах

Победа экс-вице-президента США Джозефа Байдена на выборах приведет к обрушению фондового рынка. Так считает президент США и республиканец Дональд Трамп выступил в интервью телеканалу Fox Business.

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Он прокомментировал предложения демократа Байдена о повышении ставок налогообложения для состоятельных предпринимателей и корпораций. "Если так поступить, то рынки обрушатся. Я полагаю, что рыночные индексы могут достичь рекордно высоких показателей в начале следующего года или даже раньше", — ответил глава американского государства.

Республиканец упрекнул своего главного соперника на предстоящих президентских выборах в стремлении "поднять все налоги, чтобы увеличить расходы на чепуху и на то, что не срабатывает". "Я не считаю, что люди это поддержат. Демократы хотят поднять некоторые налоги, в конечном счете все налоги. Это убьет фондовый рынок, уничтожит все, что мы делаем, включая новые рабочие места", — продолжал Трамп, сравнив положение на бирже после вероятной победы представителя Демократической партии с похмельем.

"Если Байдена изберут, то фондовая биржа окажется в состоянии сверхпохмелья и неминуемо рухнет", — заметил он.

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Байден уже гарантировал свое выдвижение на пост кандидата от Демократической партии на пост президента, поскольку заручился поддержкой 2 171 делегата национального съезда партии, который пройдет в Милуоки (штат Висконсин) 17–20 августа. Для победы в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата.

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59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Ранее Байден свернул масштабные предвыборные митинги.

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