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Трамп прокомментировал использование информаторов ЦРУ против Ким Чен Ына

12 июня, 03:48

СМИ утверждают, что между братом Ким Чен Ына и ЦРУ была связь

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволил бы американским спецслужбам использовать своих информаторов против лидера КНДР Ким Чен Ына. Так он прокомментировал информацию американских СМИ о том, что старший брат лидера КНДР Ким Чен Нам, убитый в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году, мог быть осведомителем ЦРУ.

"Я видел информацию о ЦРУ по поводу его брата или единокровного брата. И я бы сказал ему Ким Чен Ыну, что такого бы не произошло под моим руководством. Я бы не позволил подобного под моим руководством", — заявил Трамп.

Ранее СМИ утверждали, что между Ким Чен Намом и ЦРУ "была связь". Он якобы был информатором американского разведывательного управления и "неоднократно встречался с его представителями".

На момент своей смерти Ким Чен Нам не жил в Северной Корее несколько лет, и, вероятно, контактировал с разведывательными службами многих стран, в том числе Китая.

СМИ также подчеркивали, что многие страны рассматривали его как возможного преемника на посту руководителя Северной Кореи. Однако, по данным издания, американская разведка пришла к выводу, что он не подходит для этой роли.

Напомним, Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. В убийстве обвинялись гражданка Индонезии Сити Айсия и вьетнамка Доан Тхи Хыонг. Сообщалось, что две женщины подвергли сводного брата северокорейского лидера воздействию нервно-паралитического вещества VX.

Женщины не признали свою вину. Их адвокаты утверждали, что они были обмануты командой северокорейских агентов. По их данным, обвиняемые считали, что принимают участие в реалити-шоу.

После покушения тело мужчины хранилось в морге Куала-Лумпура более полутора месяцев – его семья долгое время отказывалась забирать тело. Однако позже это все же произошло и погибшего брата Ким Чен Ына доставили в Пхеньян через Пекин.

Ранее в марте мы также писали, что обвинения сняли и с другой фигурантки дела – гражданки Индонезии Сити Айсии, которая сразу же после этого улетела на родину.

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Тег США, ЦРУ, КНДР, Трамп, брат, Ким Чен Ын, Ким Чен Нам

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Источник:

ТАСС

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