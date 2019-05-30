Трамп прокомментировал отставку и заявления Мюллера: Дело закрыто
Трамп напомнил, что его не признали виновным
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, которые он сделал по итогам завершения расследования.
"Ничего нового об отчете Мюллера я не узнал. Доказательства не были достаточными, потому человек в таком случае у нас в стране считается невиновным. Дело закрыто! Спасибо", — заявил Трамп.
Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал возможное вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Напомним, Мюллер руководил расследованием "российского дела" с мая 2017 года. Оно завершилось 23 марта 2019 года.
Ранее Минюст США опубликовал сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Перед этим в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп прокомментировал отставку и заявления Мюллера: Дело закрыто". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецпрокурор США по "российскому делу" объявил об отставке
Мюллер заявил, что закрывает офис специального прокурора США
Доклад Мюллера: Трамп разрешил рассекретить информацию об обстоятельствах начала расследования
Генеральному прокурору также были переданы все полномочия по рассекречиванию информации
В США Конгресс получит документы расследования Мюллера о вмешательстве России
Эти данные породили противоречия между Когрессом и Минюстом США
Демократы хотят провести новое расследование о вмешательстве России: Трамп отреагировал
Доклад Мюллера стал большим разочарованием для демократов, утверждает президент США