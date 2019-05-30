Трамп прокомментировал отставку и заявления Мюллера: Дело закрыто

Трамп напомнил, что его не признали виновным

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, которые он сделал по итогам завершения расследования.

"Ничего нового об отчете Мюллера я не узнал. Доказательства не были достаточными, потому человек в таком случае у нас в стране считается невиновным. Дело закрыто! Спасибо", — заявил Трамп.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал возможное вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

Напомним, Мюллер руководил расследованием "российского дела" с мая 2017 года. Оно завершилось 23 марта 2019 года.

Ранее Минюст США опубликовал сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Перед этим в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

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