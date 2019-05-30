Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп прокомментировал отставку и заявления Мюллера: Дело закрыто

30 мая, 05:12

Трамп напомнил, что его не признали виновным

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, которые он сделал по итогам завершения расследования.

"Ничего нового об отчете Мюллера я не узнал. Доказательства не были достаточными, потому человек в таком случае у нас в стране считается невиновным. Дело закрыто! Спасибо", — заявил Трамп.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал возможное вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

Напомним, Мюллер руководил расследованием "российского дела" с мая 2017 года. Оно завершилось 23 марта 2019 года.

Ранее Минюст США опубликовал сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Перед этим в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег отставка, расследование, Трамп, выборы в США, Мюллер, вмешательство России

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп прокомментировал отставку и заявления Мюллера: Дело закрыто". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спецпрокурор США по "российскому делу" объявил об отставке

Вчера, 19:36

Мюллер заявил, что закрывает офис специального прокурора США

Разведка США заявила, что публикация информации о расследованиях против Трампа может угрожать нацбезопасности

25 мая, 04:45

Глава государства также приказал американским спецслужбам сотрудничать с главой Минюста

Доклад Мюллера: Трамп разрешил рассекретить информацию об обстоятельствах начала расследования

24 мая, 04:16

Генеральному прокурору также были переданы все полномочия по рассекречиванию информации

В США Конгресс получит документы расследования Мюллера о вмешательстве России

22 мая, 23:50

Эти данные породили противоречия между Когрессом и Минюстом США

Демократы хотят провести новое расследование о вмешательстве России: Трамп отреагировал

22 мая, 09:12

Доклад Мюллера стал большим разочарованием для демократов, утверждает президент США

Экс-директора по коммуникациям Белого дома вызывают "на ковер" в Конгресс

22 мая, 02:50

Доналдсон должна явиться в комитет 24 июня. Хикс сотрудничала с Мюллером во время разбирательства

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Зеленский для Кремля — все: Цимбалюк выдал настоящий план Путина

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Ответил очень точно: политолог оценил реакцию Зеленского

Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь