Трамп прокомментировал ответ КНДР

Сегодня, 15:44

Президент США посчитал послание Северной Кореи "теплым и продуктивным"

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп отметил, что он считает хорошей новостью "теплое и продуктивное" послание, полученное от КНДР. Об этом он написал в пятницу на своей странице в социальной сети.

"Очень хорошая новость получить теплое и продуктивное заявление от КНДР. Скоро мы увидим, куда это приведет, надеюсь, к долгому и устойчивому процветанию и миру. Только время и талант покажут!" – написал он в Twitter.

afb92a6ea0f278fa82e41da5a248842c

Напомним, в КНДР отметили, что "очень сожалеют" о внезапной отмене президентом США Дональдом Тампом саммита с Ким Чен Ыном, который должен был произойти 12 июня в Сингапуре. Они считают, что решение принято "из-за недостатка воли или отсутствия самоуверенности".

Напомним, Госдепартамент США передал письмо президента США Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре в КНДР. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Вооруженные силы США приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита Соединенные Штаты – КНДР.
США, переговоры, КНДР, отмена, Ким Чен Ын, Дональд Трамп

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

В КНДР не комментируют встречу Трампа с лидером страны

12 Марта, 11:30

В Северной Корее пока не дали ответа касательно саммита США - КНДР

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп опасается встречи с лидером КНДР - СМИ

21 Мая, 11:25

Переговоры с Ким Чен Ыном могут стать масштабой политической неудачей
Загрузка...

США

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп пригрозил Ким Чен Ыну "ливийским сценарием", если тот не пойдет на уступки

18 Мая, 12:45

Президент США грозился "уничтожить КНДР", если те не согласятся на ядерное разоружение

США

Фото: AFP

Место встречи Трампа и Ким Чен Ына засекретили

4 Мая, 17:36

Трамп не стал распространяться журналистам о деталях предстоящих переговоров
Загрузка...