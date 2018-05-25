Трамп прокомментировал ответ КНДР

Президент США Дональд Трамп отметил, что он считает хорошей новостью "теплое и продуктивное" послание, полученное от КНДР. Об этом он написал в пятницу на своей странице в социальной сети.

"Очень хорошая новость получить теплое и продуктивное заявление от КНДР. Скоро мы увидим, куда это приведет, надеюсь, к долгому и устойчивому процветанию и миру. Только время и талант покажут!" – написал он в Twitter.

Напомним, в КНДР отметили, что "очень сожалеют" о внезапной отмене президентом США Дональдом Тампом саммита с Ким Чен Ыном, который должен был произойти 12 июня в Сингапуре. Они считают, что решение принято "из-за недостатка воли или отсутствия самоуверенности".

Напомним, Госдепартамент США передал письмо президента США Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре в КНДР. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Вооруженные силы США приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита Соединенные Штаты – КНДР.



