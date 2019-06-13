Трамп прокомментировал письмо от Ким Чен Ына

Трамп назвал его "очень хорошим и очень теплым"

Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Полученное США послание от лидера КНДР Ким Чен Ына стало неожиданностью, но оно оказалось "очень хорошим". Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

"Он просто написал мне очень хорошее письмо. Неожиданно. И когда-нибудь вы увидите, что в этом письме, возможно, через сто лет. Может быть, через две недели, кто знает", — отметил глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос о содержании послания.

Глава государства назвал его "очень хорошим и очень теплым". "Я благодарен", — заключил Трамп.

О получении письма он рассказал во вторник, добавив, что вскоре может состояться очередная встреча лидеров двух стран. "Он держит слово, это очень важно для меня", — отметил тогда президент.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп прокомментировал письмо от Ким Чен Ына". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"