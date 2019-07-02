Трамп прокомментировал ситуацию в Гонконге

К сожалению, некоторые правительства не хотят демократии, – считает Трамп

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему очень грустно наблюдать за ситуацией в Гонконге, где демонстрантам удалось ворваться в здание Законодательного совета. Президент США выразил надежду, что все урегулируется. Трансляцию его беседы с журналистами в Белом доме вели американские новостные телекомпании.

Главу вашингтонской администрации попросили прокомментировать ситуацию в Гонконге. "Я надеюсь, что она ситуация разрешится. Очень грустно за ней наблюдать", — ответил президент.

По его словам, протестующие "стремятся к демократии". "Я думаю, что большинство людей хотят демократии. К сожалению, некоторые правительства не хотят демократии", — полагает президент США. Он добавил, что обсудил ситуацию в Гонконге с председателем КНР Си Цзиньпином 29 июня на полях саммита G20 в Осаке во время двусторонней полноформатной встречи.

В понедельник Госдепартамент призвал воздерживаться от насилия протестующих и полицию Гонконга, которая восстановила контроль над зданием местного Законодательного совета и очистила его от митингующих.

Напомним, что в Гонконге массовыми протестами отмечают 22 года с тех пор, как эта бывшая британская территория перешла под юрисдикцию Китая. Утром митингующие перекрыли несколько автомагистралей, полиция разгоняла людей дубинками и слезоточивым газом.

Участиники протеста выступают против притеснения демократических прав и попыток принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай.

Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконка в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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