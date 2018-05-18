Трамп прокомментировал траты Германии на оборону

Президент США Дональд Трамп, снова раскритиковал сравнительно низкие расходы Германии на оборону. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Американский президент отметил, что со странами НАТО, которые не выделяют достаточно средств на оборону, "разберутся".

"В частности Германия должна демонстрировать лидерство в альянсе путем решения проблемы долговременного недовыполнение взносов на оборону", – заявил Трамп.

Во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в США он отметил, что Германия является бенефициаром НАТО и получает от альянса больше, чем вкладывает.

Германия потратит в следующем году около 1,3% ВВП на оборону. В то же время требование НАТО – 2%. Среди стран НАТО в этом стандарта придерживаются США, Польша, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Греция и Великобритания.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил "лидерство" Трампа в вопросе увеличения расходов на оборону, отметив, что в прошлом году альянс пережил весомое увеличение бюджета за четверть века.

"Очень важно, чтобы мы вкладывали больше в нашу общую безопасность", – подчеркнул Столтенберг, поскольку "мы живем во все более непредсказуемом мире".

Напомним, проект бюджета ФРГ предусматривает, в частности, увеличение расходов на оборону на 1,5 миллиарда евро в 2018 году – до 38,5 миллиарда евро, а в 2019 году эти расходы должны достигнуть 41,5 миллиарда евро.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение президента США Дональда Трампа о том, что США выходят из иранского ядерного соглашения, затрудняет ситуацию на Ближнем Востоке.

Также новый госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе всего через несколько часов после своего вступления в должность, что альянс не рассчитывает на нормализацию отношений с РФ.