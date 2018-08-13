Трамп прокомментировал увольнение агента ФБР, который хотел помешать ему стать президентом

Сегодня, 21:09

Стржок занимался в ФБР вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых Трампу связей с РФ

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что деятельность уволенного из ФБР Питера Стржока была обманом американской общественности. Такое мнение глава американской администрации выразил на своей странице в "Твиттере" в понедельник, – пишет ТАСС.

"Только что уволенный агент Стржок, работавший в ФБР, ответственен за мошенническое расследование жуликоватой Хиллари Клинтон. Это был полный обман американской общественности", – написал глава государства.

Он также задался вопросом, будет ли прекращено расследование о приписываемых Трампу связях с Россией в связи с тем, что именно Стржок, по его мнению, несет ответственность за "охоту на ведьм".

Об увольнении Стржока из ФБР сообщила в понедельник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на адвоката теперь уже бывшего сотрудника. Стржок занимался в ФБР вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых Трампу связей с РФ. Стржок также участвовал в разбирательстве, касающемся использования Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки.

Поводом для начала расследования в отношении агента стала попавшая в СМИ электронная переписка Стржока и его коллеги, юриста ФБР Лизы Пейдж, с которой его связывали романтические отношения. В письмах, датированных 2016 годом, Стржок утверждал, что Трамп "не станет" президентом, заявляя также о намерении "остановить это".

В ФБР отказались комментировать газете информацию об увольнении.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми

Также Трамп уволил главу минздрава США. В отношении Томаса Прайса проводится внутриведомственное расследование по поводу приемлемости оплаты чартерных авиарейсов за бюджетные средства.
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