Трамп просил лидеров четырех стран найти компромат на Байдена

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Президент США Дональд Трамп просил четырех своих иностранных коллег помочь найти компромат на Джо Байдена и дискредитировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом пишет издание The Guardian.

СМИ сообщают, что к этим контактам были привлечены министр юстиции США Уильям Барр и государственный секретарь Майк Помпео. В частности, Помпео был среди чиновников, которые слышали телефонный разговор Трампа и Владимира Зеленского. Кроме того, Трамп просил премьера Австралии Скотта Моррисона помочь генпрокурору Барру в получении о первопричинах расследования Мюллера. А, по информации The Washington Post, эти страны включали Великобританию и, вероятно, Италию.

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Напомним, ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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