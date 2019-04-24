Трамп против, чтобы его помощники давали показания в Конгрессе по докладу Мюллера

Трамп утверждает, что вся информация, которую они предоставили, уже есть в наличии

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы бывшие и действующие сотрудники Белого дома давали показания на слушаниях в Конгрессе США в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

"Я позволил своим юристам и другим людям пойти и дать показания Мюллеру, а вы знаете, как я отношусь ко всем тем, кто составлял доклад Мюллера", — подчеркнул президент. "Я действовал так прозрачно, они давали показания много часов. Вся эта информация, которую они предоставили, уже есть в наличии", — отметил Трамп.

Ранее глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер направил повестку бывшему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану с требованием явиться в комитет на слушания для дачи показаний по поводу предполагаемых случаев злоупотребления властью со стороны Трампа.

Надлер заявил, что Макган должен предоставить необходимые документы к 7 мая, а на слушания явиться 21 мая. Отказ выполнить такое требование считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде. "Его показания помогут нам пролить свет на то, как президент подрывал принцип верховенства закона, а также на его попытки скрыть это с помощью того, что он врал американскому народу и заставлял делать это других", — заявил глава юридического комитета.

Ранее в пятницу Надлер направил в Министерство юстиции США повестку с требованием предоставить законодателям полный текст доклада Мюллера без каких-либо исключенных из него частей к 1 мая.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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