Трамп против Путина: США вводят санкции против "Северного потока – 2"

Как бы в России не заявляли, что достроят газопровод самостоятельно, без европейских технологий по глубоководной укладке им этого не сделать

Фото: kremlin.ru

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Пока Вашингтон с головой погрузился в дело об импичменте Дональду Трампу, в которое втянута Украина, в Москве всерьез опасаются за "Северный поток – 2". Конгрессменам удалось включить санкции против российской газовой трубы в оборонный бюджет на 2020 год. Документ уже одобрен Сенатом и ожидает подписи Дональда Трампа. Российские федеральные каналы готовят почву: до введения санкций у "Газпрома" есть месяц, чтобы закончить укладку трубы по дну Балтики, иначе по вине американских санкций пострадают и европейские партнеры-подрядчики. В Америке уверены, если действовать быстро, то санкциями можно не только остановить "Северный поток-2", но и укрепить позиции Украины. Владимир Путин утверждает, что проект будет реализован в любом случае, и Россия готова профинансировать его самостоятельно. Но есть ли у Кремля соответствующие технологии для глубоководной укладки труб? Сайт "Сегодня" разбирался, сможет ли Трамп остановить газовый проект Путина.

Исторический оборонный бюджет

По информации CNN, данные последних соцопросов показывают, что поддержка импичмента Дональда Трампа и его отстранения от должности за месяц снизилась на 5% – до 45%. И это накануне сегодняшнего голосования Палаты представителей, которую контролируют демократы, по делу об импичменте. Причем рейтинг спикера Конгресса Нэнси Пелоси, представительницы демократов, которая официально дала старт расследованию против Трампа, за месяц снизился с 44% до 39%.

Сенат параллельно рассмотрел оборонный бюджет на 2020 год. Когда документ на прошлой неделе одобрил Конгресс, Дональд Трамп написал в своем Twitter: "Вау! Все наши приоритеты воплотились в окончательном NDAA (National Defence Authorization Act – национальном оборонном бюджете – Авт.): повышение зарплат нашим военным, перестройка армии, оплачиваемые родительские отпуски, приграничная безопасность, и космические войска! Я немедленно подпишу этот исторический оборонный закон!".

Оборонный бюджет США на 2020 год – $738 млрд. Причем $300 млн военной помощи, "заморозка" которой стала одним из поводов для начала процедуры импичмента против Дональда Трампа, предусмотрено для Украины (что на $50 млн больше, чем в прошлом году). Помимо этого законодатели включили в оборонный бюджет санкции против Турции (запрет на продажу американских истребителей F-35) за покупку российских С-400, которые не совместимы с натовскими системами, и санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". Правда, глубоководная укладка "Турецкого потока" по дну Черного моря завершена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже пригрозил Штатам закрыть американские военные базы на территории своей страны. Ну а в Москве заявляют, что санкции против "Северного потока-2" не остановят строительство проекта, хоть оператор строительства газопровода на днях официально и обратился к Германии за продлением сроков укладки трубы. Но немецкие экологи считают, что зимние работы могут помешать нормальной зимовке птиц.

Однако шансы на подписание президентом США оборонного бюджета на 2020 год именно в такой редакции очень велики. Во-первых, это выгодно самому Дональду Трампу, так как санкции против Турции и "Северного потока-2" поддерживают многие республиканцы. Во-вторых, это выгодно Трампу экономически, поскольку даст возможность американским газовым компаниям больше заработать на поставках энергоресурсов в Европу. В случае с Турцией, Анкара уже официально обратилась к Вашингтону с запросом закупки зенитно-ракетных комплексов Patriot, что принесет американской оборонке миллиарды долларов.

Время играет на руку "Газпрому"

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар напоминает, что разговоры о санкциях против "Северного потока – 2" в Америке ведутся еще с тех пор, как 2 августа 2017 года был принят и подписан Трампом закон CAATSA – "О противодействии противникам Америки с помощью санкций". Сайт "Сегодня" писал, что среди прочего CAATSA предусматривает введение финансовых ограничений против компаний, которые инвестируют в строительство российских трубопроводов. Среди них: французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall.

"Но это вызвало недовольство европейской стороны. Также было определенное ожидание со стороны Вашингтона, что удастся уговорить европейцев. Да и Еврокомиссия изначально была настроена на то, чтобы этот проект не был реализован. Но еще два года назад я говорил, что с введением санкций американцы спешить не будут, чтобы Россия побольше зарыла денег на морское дно. Ведь сегодняшние санкции касаются компаний-подрядчиков, выполняющие комплексы строительных работ, без которых российская сторона просто не в состоянии закончить строительство газопровода, поскольку не имеет технологий глубоководной укладки труб", – сказал сайту "Сегодня" Михаил Гончар.

В строительстве "Северного потока-2" участвуют более 600 компаний. Но лишь две – швейцарская Allseas Group и итальянская Saipem- специализируются на глубоководной укладке. "Газпром" заявил, что для завершения работ на морском участке им нужно всего пять недель. Нет никаких сомнений в том, что в течение недели после принятия Сенатом, Дональд Трамп подпишет оборонный бюджет на 2020 год. Но не все с американскими санкциями против "Северного потока – 2" так гладко. Нормы оборонного бюджета дают Администрации президента США 60 дней на то, чтобы определить, против каких именно компаний нужно вводить санкции. И тут дело лишь за политической волей.

По словам Михаила Гончара, российское лобби в Вашингтоне тоже не сидит сложа руки, пытаясь затормозить введение санкций.

"Насколько это им удастся? Судя по визиту Лаврова в Белый дом, он уехал несолоно хлебавши. Хватит ли ближайших пяти недель, как об этом говорит "Газпром"? Не факт. Ситуация во многом зависит от погодных условий. Это не лето, зимой Балтика совсем другая. Тем более, мы не знаем, на какое еще творчество могут пойти в американских ответственных ведомствах. Тем более, что санкции будут касаться не только субъектов хозяйствования, но и менеджмента этих компаний. Для них это мощный сдерживающий фактор", – подытожил Михаил Гончар.

По информации The Washington Post, министр финансов Стивен Мнучин лично отговаривал Трампа и активно работает с некоторыми сенаторами не поддерживать санкции против "Северного потока-2". Косвенно это подтвердил и сенатор-республиканец Тед Круз – главный инициатор внесения санкций в оборонный бюджет-2020. Собственно, Мнучин был одним из немногих, кто лоббировал в Вашингтоне снятие санкций с российского олигарха Олега Дерипаски. По словам Теда Круза, если Вашингтон не введет санкции сейчас, Россия закончит глубоководную укладку за два месяца.

По словам бывшего советника по вопросам европейской энергетической безопасности в Госдепе Бенджамина Шмитта, принятие целевых санкций США против фирм, вовлеченных в физическое строительство "Северного потока-2", вероятно, приведет к приостановке завершения строительства трубопровода в обозримом будущем.

"Учитывая, что Брюсселю потребуется время полностью обеспечить, чтобы нормативные акты ЕС, в частности, обновленная Газовая директива Третьего энергетического пакета ЕС, применялись в отношении "Северного потока-2", воздействие санкций США имеет жизненно важное значение для смягчения краткосрочных проблем безопасности, связанных с трубопроводом, – Евросоюзу в более широком смысле, и Украине в частности. В конечном счете, собственные режимы регулирования ЕС (нормы Третьего энергопакета – Авт.) могут остановить трубопровод или заставить "Газпром" существенно изменить или уменьшить пределы и масштаб проекта, чтобы каким-то образом соответствовать этим правовым нормам ЕС", – сказал сайту "Сегодня" Бенджамин Шмитт.

Кроме того, американские санкции против "Северного потока-2" существенно усилят позиции "Нафтогаза" в переговорах с "Газпромом" по условиям нового транзитного контракта.

Тем более, по словам американских экспертов, как бы в России не заявляли, что достроят газопровод самостоятельно, без европейских технологий по глубоководной укладке им этого не сделать. Российские суда могут прокладывать трубы только на глубине до 150 м.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о недавней встрече Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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