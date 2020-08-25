Трамп пытается "придавить коленом шею демократии" – экс-вице-президент США

Бывший вице-президент США Альберт Гор во вторник обвинил президента Дональда Трампа в попытке "придавить коленом шею демократии", подорвав доверие к голосованию по почте и бездоказательно посеяв сомнения в честности выборов 3 ноября. Об этом сообщает Reuters.

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"Похоже, у него нет никаких угрызений совести по поводу попыток разорвать социальную ткань и политическое равновесие американского народа, и его стратегия заранее вызывать сомнения", – сказал Гор.

Он также назвал действия Трампа "презренной стратегией".

Гор добавил, что американцы должны быть готовы к подсчету голосов, который длится несколько дней после дня выборов, и что кандидат, который, на первый взгляд, выигрывает по первоначальным результатам, может в конечном итоге проиграть после подсчета всех бюллетеней.

Как отмечает агентство, ранее Трамп сделал необоснованные заявления о том, что голосование по почте (обычное явление на выборах в США, которое, как ожидается, увеличится в этом году на фоне пандемии коронавируса), приведет к повсеместному мошенничеству, а также отказался сказать, что примет результаты выборов, если проиграет сопернику-демократу Джо Байденe.

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Гор занимал пост вице-президента с 1993 по 2001 год во время президентства Билла Клинтона и проиграл президентские выборы в 2000 году республиканцу Джорджу Бушу,

Напомним, 24 августа нынешнего президент США Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах.

19 августа Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в президенты Джозефа Байдена.

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