Трамп раскритиковал Bloomberg за "слив" его разговоров не под запись

Сегодня, 10:42

Теперь Канада знает, в чем заключается моя позиция, заявил президент США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп раскритиковал агентство Bloomberg за публикацию комментария, который он предоставил не для записи.

"Я дал комментарии агентству Bloomberg по поводу Канады не под запись; а это значимое соглашение было бесцеремонно нарушено. Отлично, еще один бесчестный репортаж. Я привык к этому. По крайней мере, Канада знает, в чем заключается моя позиция!", – написал Трамп в Twitter.

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В разговоре с Bloomberg Трамп заявил, что в переговорах с Канадой не собирается идти ни на какие уступки.

Дональд Трамп накануне президентских выборов президента США 2016 года пытался скупить всю компрометирующую его информацию. По данным The New York Times, Дональд Трамп и его экс-адвокат Майк Коэн разработали план по скупке у журналистов компромата на миллиардера. В частности, речь идет о материалах издания National Enquirer, которое собирало компромат на Трампа с 1980-х по 2016 год.

Президент США Дональд Трамп в фейсбуке опубликовал видеоролик, в котором показал как поисковая система Google его "дискриминирует".

На кадрах видно, как Google каждый год рекламировал президентское обращение к нации бывшего американского лидера Барака Обамы.

Однако, с момента избрания Трампа президентом США, поисковик прекратил эту практику.
Канада, США, Трамп, Дональд Трамп
Источник:

"Сегодня"

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