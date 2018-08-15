Трамп раскритиковал положения оборонного бюджета США по Крыму и России

Сегодня, 15:45

Всего Трамп высказал предостережение в отношении 52 положений закона, в большинстве из которых, по его мнению, Конгресс пытался ограничить его полномочия

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

После подписания оборонного бюджета на 2019 года президент США Дональд Трамп заявил: "я очень горжусь своей выдающейся ролью в этом". Однако, через несколько часов после подписания, в письменном заявлении, Трамп высказал замечания относительно некоторых положений закона.

Так, Трамп высказал предостережение относительно положений закона, запрещающих финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым а также запрещается военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины.

Другие раскритикованные Трампом положения закона в отношении России, содержат требование к администрации Трампа отчитываться о шагах принятых в ответ на нарушение Россией соглашения об Открытом небе также предоставлять отчеты по новому соглашению по ядерному оружию START.

Всего Трамп высказал предостережение в отношении 52 положений закона, в большинстве из которых, по его мнению, Конгресс пытался ограничить его полномочия по проведению международной политики.

Трамп считает, что такие положения подрывают роль президента как "единственного представителя страны в международных отношениях".

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Церемония подписания прошла в понедельник на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США.

В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих, оно вырастет примерно на 16 тысяч, кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие.

Документ также предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

Как сообщалось, эксперт подвел итог двух лет президентства ТрампаВведение не всегда здравых законодательных инициатив, начало экономических войн с Евросоюзом, Китаем, Канадой и Мексикой и, особенно, заигрывания лидера США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, привели к тому, что американский Конгресс все чаще занимается вопросами международной политики. Об этом директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Института мировой политики Николай Белесков объяснил, предал ли президент США интересы Америки.
Россия, США, Крым, Трамп
Источник:

Голос Америки

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