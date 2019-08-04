Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо

Президент США Дональд Трамп в воскресенье распорядился до заката 8 августа приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо.
"Настоящим я приказываю, чтобы флаги США были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями", — говорится в распоряжении, распространенном пресс-службой Белого дома. Это также касается всех посольств, военных баз и кораблей ВМС США.
Напомним, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.
Кроме того, недавно стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.
А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
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